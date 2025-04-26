كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، عن التفاصيل الخاصة بأزمته الأخيرة، التي تتعلق بالقتل الخطأ خلال قيادة سيارته، مشيرًا إلى أنه لم يساعده أحد في دفع الدية المادي لأهل المتوفي.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت: "طُلب مني مبلغ كبير جدًا للدية من قبل شقيق المتوفي في أزمتي الأخيرة، وكان يتلاعب بنا وطلب في البداية مبلغ 25 مليون جنيه".

وأضاف: "عقب صدور قرار بإخلاء السبيل، قام بتخفيض طلباته المادية إلى 12 مليون جنيه فقط، قمت بتسديدة المقابل المادي الخاص بالدية من مالي الخاص، دون أي مساعدة من أحد سواء من مسؤولين داخل نادي الزمالك أو من رجال أعمال أيضًا".

واختتم فتوح تصريحاته: "توقعت أن يقف أحد أصدقائي في الزمالك بشكل كبير في أزمتي، خاصة وأنني ساندته بصورة قوية عند قدومه إلى النادي، لكنه لم يفعل ذلك معي ولا يوجد أي تعامل بيننا في الوقت الحالي".

وكان فتوح تعرض لأزمة كبيرة في أغسطس من العام الماضي، بعدما قام بدهس أحد الأشخاص بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، يتم إلقاء القبض عليه.

واستمرت القضية في المحاكم لأكثر من شهرين، قبل أن يتم عقد الصلح بين أسرة المتوفي واللاعب، وقيامه بدفع دية تصل إلى 12 مليون جنيه.

وعلى الرغم من تصالح فتوح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة قضت بمعاقبته، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإلغاء رخصة قيادته.

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