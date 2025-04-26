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ناقد رياضي يكشف أهمية كولر لأندية الدوري السعودي

07:14 م السبت 26 أبريل 2025
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    كولر
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كتب - نهى خورشيد:

كشف عماد السالمي الناقد الرياضي السعودي، أهمية تعاقد أندية الدوري السعودي مع السويسري مارسيل كولر، خاصة بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأهلى.

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أكشن مع وليد":"مارسيل كولر مدرب كبير، ويستحق تدريب أحد أندية الصندوق في المملكة، فهو يملك سجلًا حافلًا بالإنجازات، وقدم مع الأهلي المصري مستويات مميزة وأرقامًا تاريخية".

وأضاف:"الأهم من ذلك شخصيته القيادية، فهو قادر على إدارة أي لاعب داخل أرضية الملعب بكل حنكة واقتدار".

وتابع حديث قائلا:"بالنظر إلى احتمالية رحيل المدرب خيسوس إلى البرازيل، فإن الهلال سيكون بحاجة إلى مدرب بحجم كولر، رغم أن خيسوس يُعد أعلى فنيًا، إلا أن كولر سيكون الخيار المثالي الثاني للفريق".

وأتم الشمالي:"كما أن كولر لا يقبل تدريب أي فريق بعد مغادرته، إلا إذا كان فريقًا يضم نجومًا كبارًا، إنه اسم كبير، وأوصي بضرورة التعاقد معه للدوري السعودي".

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الوقت الحالي إقالة مارسيل كولر، بعد توديع الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

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