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إعلامي يكشف وجهة كولر بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

06:50 م السبت 26 أبريل 2025
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر (1)
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    كولر
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كتب - نهى خورشيد:

كشف الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد" وجهة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأحمر.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية:" ودّع النادي الأهلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبدو أن المدرب السويسري مارسيل كولر بات قريباً من مغادرة القلعة الحمراء".

وأضاف:"هناك أنباء تشير إلى احتمالية توليه مهمة تدريب أحد الأندية السعودية قريباً".

والجديد بالذكر أن السويسري كولر، تولي تدريب الأهلى في موسم 2022، وذلك عقب إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش.

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