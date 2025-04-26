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أحمد فتوح يعلق على اقتراب انضمام زيزو إلى النادي الأهلي

06:42 م السبت 26 أبريل 2025
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    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح (4)
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا_Easy-Resize.com
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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    زيزو
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اقتراب انضمام زميله بالفريق أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادي خلال الفترة الحالية.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "زيزو اختار مصلحته والطريق الأنسب بالنسبة له، جماهير الزمالك ترى أنه خان الفريق".

وأضاف: "في الوقت الذي كان يتفاوض فيه الزمالك مع أحمد زيزو، كان اللاعب أنهى اتفاقه بشكل كامل مع الأهلي ووقع على عقود الانتقال إليه وعلاقتي به لن تتأثر".

واختتم فتوح تصريحاته: "دائما ما يكون الاستمرار في صفوف نادي الزمالك، حتى في الوقت الذي كنت أمر خلاله بأزمة مالية ومن الصعب رحيلي عن نادي الزمالك".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

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