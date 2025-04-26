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مصدر يكشف مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع بن رمضان

05:41 م السبت 26 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان بن علي
  • عرض 5 صورة
    محمد علي بن رمضان
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    محمد بن رمضان
  • عرض 5 صورة
    محمد بن رمضان
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كتب - مراسل مصراوي:

كثف النادي الأهلي مفاوضاته لضم لاعب خط وسط نادي فيرينتسفاروشي، محمد علي بن رمضان، خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تفاوض الأهلي مع الفريق المجري لضم اللاعب التونسي.

وأوضح المصدر أن مفاوضات المارد الأحمر توقفت حاليا بسبب التركيز في ملف المدرب، تحديدا بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

يُذكر أن النادي الأهلي أٌقصي من دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي أمس الجمعة، بعد التعادل سلبيا خارج الأرض وإيجابيا في استاد القاهرة الدولي.

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