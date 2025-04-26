لاعبا الأهلي والزمالك يساندا عبد المنعم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كتب - محمد الميموني:

حرص كلا من مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، على مساندة محمد عبد المنعم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر كل من شوبير والونش، عبر حساباتهما بموقع "إنستجرام" صورة للاعب دونا عليها جملة: "لاحول ولاقوه الا بالله الف سلامه عليك يا حبيبي قدر الله ما شاء فعل بإذن الله هترجع أقوى من الأول".

وكان عبدالمنعم قد سقط خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

يذكر أن أعلن نادي نيس الفرنسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

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