"أعاد الأموال".. إنبي يكشف لمصراوي سبب إيقاف قيد الفريق

كتب-مصراوي:

كشف محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، سبب إيقاف قيد النادي، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال محمد إسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إيقاف القيد لفترة واحدة ليست عقوبتين، كما أنه بسيطة مستحقات مدرب الفريق السابق جورفان فييرا".

وأوضح: "التعاقد بيننا كان بالعملة المصرية، وأرسلنا له مستحقاته بالعملة المصرية كما كان العقد مبرما، لكنه أعاد إلينا الأموال، لأنه يريدها بالدولار".

واختتم إسماعيل: "فيفا طلب منا ذلك، وتبلغ هذه المستحقات بالدولار نحو 28 ألف دولار، الأمر بسيط وسنرسل له المستحقات وسترفع العقوبة بمجرد السداد".

إيقاف قيد إنبي

أعلن فيفا توقيع عقوبتين بإيقاف القيد على نادي إنبي بداية من يوم أمس الجمعة 25 أبريل، وذلك لثلاث فترات انتقالية.

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن قبل الأخير بجدول ترتيب مجموعته في الدوري برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع ومثلها عن مودرن فيوتشر المتذيل للترتيب.

اقرأ أيضًا:

غيبوبة وكسر في الجمجمة.. حكاية خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل