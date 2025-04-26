قرار مفاجئ من إدارة الكرة بالأهلي للاعبين عقب وداع دوري أبطال أفريقيا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن قرار مفاجئ من إدارة الكرة بالنادي الأهلي للاعبين بعد وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن إدارة الكرة أبلغت اللاعبين الأساسيين بإلغاء مران اليوم الذي كان مقرراً له عند الخامسة مساءً.

وودع الأهلي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا مساء يوم أمس الجمعة على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بعدما انتهت مباراة الإياب بهدف لمثله لكل فريق بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب.

وأشارت صحيفة "بليك" السويسرية في وقت سابق من اليوم إلى أن مارسيل كولر تعرض للرشق بالزجاجات من قبل المشجعين، وبحسب معلومات فإنه على وشك الإقالة من تدريب الأهلي".

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