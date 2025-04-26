"ضريبتها غالية الثمن".. نقطة ضعف بن شرقي تظهر مجددًا في هدف صن داونز

كتبت-هند عواد:

رغم البداية الجيدة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، إلا أنه لديه نقاط ضعف ظهرت في مباراتين حاسمتين.

وكانت أول مباراة لأشرف بن شرقي ضد ناديه السابق الزمالك، وتمكن من المغربي من افتتاح التسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، إلا أنه لديه نقطة ضعف ظهرت في هدف الأبيض.

وسجل أشرف بن شرقي هدفين خلال 7 أهداف خاضها رفقة الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي.

البداية ضد الزمالك

خلال مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري، في كرة هدف محمود بنتايك لاعب الأبيض، عاد بن شرقي ليؤدي دوره الدفاعي، وكان بجوار عمر جابر لاعب الأبيض، إلا أن الأخير مر منه واستلم الكرة، قبل أن يمررها لبنتايك ليحرز هدف التعادل.

نقطة ضعف بن شرقي تظهر مجددا

ظهرت نقطة ضعف بن شرقي مجددا، خلال مباراة الأهلي وصن داونز، مساء أمس، ففي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، رفع الجناح الأيسر لصن داونز خوليسو موداو عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها إكرام راينرز، لتصطدم بياسر إبراهيم وتسكن شباك الشناوي.

وخلال لعب العرضية الطويلة من البداية، ظهرت تغطية ضعيفة للمغربي أشرف من شرقي لاعب الأهلي، أثناء تأديته للدور الدفاعي، وعندما حاول المغربي التدخل على خوليسو موداو، قبل لعب العرضية، لكن دون جدوى، ولم يحاول مرة أخرى قبل الكرة العرضية التي تسببت في الهدف.

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، من دور نصف النهائي، بالتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، في الوقت القاتل، عن طريق هدف عكسي لمدافع الأحمر ياسر إبراهيم.

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