فيفا يعلن إيقاف القيد لنادِ مصري جديد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن توقيع عقوبتين بإيقاف القيد لنادي إنبي بداية من يوم أمس الجمعة 25 أبريل.

ولم يكشف الموقع الرسمي لـ "فيفا" عن سبب إيقاف القيد عن نادي إنبي ولكنه أوضح أن الأمر سيكون لثلاث فترات انتقالية بداية من يونيو 2025.

وانضم بذلك نادي إنبي لقائمة تضم أندية: الزمالك، إنبي، الإسماعيلي، وادي دجلة، بيراميدز، أسوان، فاركو والشرقية للدخان التي أعلن فيفا في وقت سابق تعرضها لإيقاف القيد.

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن قبل الأخير بجدول ترتيب مجموعته في الدوري برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع ومثلها عن مودرن فيوتشر المتذيل للترتيب.

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