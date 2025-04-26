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تقارير سويسرية تكشف مصير مارسيل كولر مع الأهلي

02:11 م السبت 26 أبريل 2025
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كتب - محمد الميموني:

شهدت الساعات الماضية الكثير من التكهنات بشأن مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

وأشارت صحيفة "بليك" السويسرية إلى أن مارسيل كولر تعرض للرشق بالزجاجات من قبل المشجعين، وبحسب معلومات فإنه على وشك الإقالة من تدريب الأهلي".

وكان كولر قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022 وينتهي تعاقده مع النادي في 30 يونيو 2026.

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مارسيل كولر الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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