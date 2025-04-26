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تصريحات مقلقة من مدرب نيس عن إصابة محمد عبدالمنعم

11:29 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم
  • عرض 5 صورة
    محمد عبدالمنعم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف فرانك هايس مدرب فريق نيس الفرنسي طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد عبدالمنعم المحترف المصري بناديه خلال مباراة باريس سان جيرمان.

وقال هايس بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: " ننتظر فحوصات الرنين المغناطيسي التي سيخضع لها اللاعب ولكن الأمر ليس مطمئن بالنسبة لركبة اللاعب".

وكان عبدالمنعم قد سقط خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

عبد المنعم قد شارك أساسيًا بتشكيل نيس بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة ولكنه غادر اللقاء وفريقه متقدم بثنائية مقابل هدف قبل أن ينتهي اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدور ي الفرنسي بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد فريق نيس إلى النقطة 54 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثالث ونقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليل صاحب المركز الخامس.

وشارك عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الحالي بـ18 مباراة بواقع 1328 دقيقة لعب.

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محمد عبدالمنعم نيس إصابة محمد عبدالمنعم نيس ضد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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