"تصادمي جدا".. إبراهيم فايق يكشف اسم مدرب الأهلي المقبل

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، الاسم المرشح لتولي تدريب الأهلي، خلفا للسويسري مارسيل كولر، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2": "48 ساعة ويعلن الأهلي عن مديره الفني الجديد، كما أنه قد يكون موجودا في مباراة بتروجيت، وهو البرتغالي كارلوس كيروش الأكثر ترشيحا للأهلي".

ووجه فايق سؤالا إلى محمد بركات لاعب الأحمر وعضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، بشأن إمكانية موافقة البرتغالي كيروش، على تولي تدريب الأهلي.

ورد بركات، قائلا: "كيروش يدرب منتخبات منذ فترة، لكن الأهلي نادي كبير، كما أن شخصيته قوية وأوقات يكون تصادمي جدا".

كارلوس كيروش مع منتخب مصر

تولى كيروش تدريب منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022، وقاد الفراعنة في 20 مباراة، فاز في 13 لقاء وخسر 5 مباريات وتعادل في مباراتين، كما أنه وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وخسر من السنغال.

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