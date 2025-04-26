مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
23:00

ريال مدريد

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

"تصادمي جدا".. إبراهيم فايق يكشف اسم مدرب الأهلي المقبل

10:17 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كارلوس كيروش
  • عرض 8 صورة
    كيروش
  • عرض 8 صورة
    كيروش
  • عرض 8 صورة
    كارلوس كيروش
  • عرض 8 صورة
    كارلوس كيروش
  • عرض 8 صورة
    بيسيرو وكارلوس كيروش
  • عرض 8 صورة
    كيروش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، الاسم المرشح لتولي تدريب الأهلي، خلفا للسويسري مارسيل كولر، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2": "48 ساعة ويعلن الأهلي عن مديره الفني الجديد، كما أنه قد يكون موجودا في مباراة بتروجيت، وهو البرتغالي كارلوس كيروش الأكثر ترشيحا للأهلي".

ووجه فايق سؤالا إلى محمد بركات لاعب الأحمر وعضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، بشأن إمكانية موافقة البرتغالي كيروش، على تولي تدريب الأهلي.

ورد بركات، قائلا: "كيروش يدرب منتخبات منذ فترة، لكن الأهلي نادي كبير، كما أن شخصيته قوية وأوقات يكون تصادمي جدا".

كارلوس كيروش مع منتخب مصر

تولى كيروش تدريب منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022، وقاد الفراعنة في 20 مباراة، فاز في 13 لقاء وخسر 5 مباريات وتعادل في مباراتين، كما أنه وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وخسر من السنغال.

اقرأ أيضًا:

غيبوبة وكسر في الجمجمة.. حكاية خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كارلوس كيروش مدرب الأهلي الجديد من هو مدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قادة العالم يشاركون في جنازة البابا فرنسيس (صور)