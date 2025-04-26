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"بعد الصعود لنهائي أفريقيا".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

02:19 ص السبت 26 أبريل 2025

فريق بيراميدز

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كتب - يوسف محمد:
تمكن فريق بيراميدز أمس، من تحقيق الفوز على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، ضمن بيراميدز الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليلاقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نفطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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فريق بيراميدز بعد الصعود نهائي أفريقيا موعد مباراة بيراميدز المقبلة
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