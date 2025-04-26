كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق بيراميدز بطاقة تأهل تاريخية لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حوّل تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز بثلاثية على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بدور نصف نهائي المسابقة.

بيراميدز كان قد تعادل سلبيًا مع نظيره أورلاندو بايرتس خلال مباراة الذهاب التي أُقيمت في دولة جنوب أفريقيا ليصعد لأول مرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا ليلتقي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي الذي صعد على حساب نظيره الأهلي.

فريق صن داونز تعادل بهدف لمثله أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد القاهرة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعال السلبي ليصعد الفريق الجنوب أفريقي للنهائي مستفيدًا من قاعدة الهدف باثنين خارج الأرض.

ولكن لن تعد مواجهة بيراميدز نظيره صن داونز هي الأولى بل الثالثة ولكن يواجه لاعبو المدرب كرونوسلاف يورشيتش عقدة أمام الفريق الجنوب أفريقي؛ إذ لم ينجحوا في الفوز عليه.

وسبق والتقى الفريقان بدور المجموعات بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا؛ إذ فاز صن داونز بهدف نظيف في مباراة وتعادل سلبيًا في الثانية.

ومن المقرر أن يستضيف فريق صن داونز نظيره بيراميدز يوم السبت الموافق 24 مايو في ذهاب دور النهائي على أن تُقام مباريات الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

اقرأ أيضًا:

ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة قوية من ياسر إبراهيم.. واحتفالات لاعبي بيراميدز

"غادر على نقالة باكيًا".. إصابة قوية لمحمد عبدالمنعم أمام باريس سان جيرمان