كتب - يوسف محمد:

أكد عبد الحميد شبانة لاعب النادي الأهلي السابق، على أن كولر يتحمل جزء كبير من وداع المارد الأحمر، لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية 2024-2025.

وكان الأهلي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لمصراوي: "خروج الأهلي أمس، هو تكرارا لأخطاء الفنية التي يقوم بها كولر طوال الموسم في جميع الاتجاهات".

وأضاف: "ما هو السبب وراء اللعب بثلاث مدافعين في مباراة اليوم أمام صن داونز، خاصة وأنك تلعب على ملعب ونجاح الطريقة خارج مصر، ليس بالضروري تكرارها داخل مصر، خاصة وأنك كنت بحاجة إلى الفوز ".

وتابع: "كولر لم يدير المباراة بشكل جيد، الخطأ الذي سجل منه صن داونز كان متوقع، خاصة وأن الفريق قام بأكثر من محاولة قبل تسجيل هذا الهدف، لم يكن هناك أي رد فعل من قبل مارسيل كولر ومن الصعب استمرار تحمل الضغط الهجومي من صن داونز طوال الـ 90 دقيقة".

واختتم شبانة تصريحاته: "كان يجب رحيل كولر عن الأهلي منذ فترة طويلة، من الصعب استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق في كأس العالم للأندية".

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره بتروجيت يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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