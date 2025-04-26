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ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة قوية من ياسر إبراهيم.. واحتفالات لاعبي بيراميدز

01:02 ص السبت 26 أبريل 2025
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    محمد رضا يشيد بالمغربي الشيبي بعد أدائه خلال مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس
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    قطة لاعب بيراميدز يحتفل بالتأهل للنهائي
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    مصطفى شلبي خلال مباراة الزمالك وبهتيم
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    ناصر منسي لاعب الزمالك وأحد معجبيه
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    محمد حمدي خلال مباراة الزمالك وبهتيم
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    رسالة ياسر إبراهيم عقب هدفه العكسي بمباراة الأهلي وصن داونز
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    يوسف جعفر خلال مباراة الزمالك وبهتيم
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    احتفالات فيستون كالالا مايلي بقيادته بيراميدز لنهائي دوري أبطال أفريقيا
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر لاعبا الزمالك محمد حمدي و مصطفى شلبي صورًا من مباراتهم الودية أمام نظيرهم بهتيم التي انتهت بفوزهم بنتيجة (12 ـ1)، فيما نشر لاعبو بيراميدز احتفالاتهم بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيرهم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ليلتقوا بنظيرهم صن داونز.

ونشر ناصر منسي مهاجم الزمالك صورة له مع أحد الجماهير الذي يشكره بعد حصوله على قميص تذكاري من اللاعب، كما وجه مدافع الأهلي ياسر إبراهيم رسالة قوية لمن يسب أسرته بعدما تسبب في وداع فريقه لدوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدفًا عكسيًا خلال مباراة صن داونز.

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ماتش الأهلي وصن داونز بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس ستوري نجوم كرة القدم فيستون مايلي ياسر إبراهيم
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