ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة قوية من ياسر إبراهيم.. واحتفالات لاعبي بيراميدز

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر لاعبا الزمالك محمد حمدي و مصطفى شلبي صورًا من مباراتهم الودية أمام نظيرهم بهتيم التي انتهت بفوزهم بنتيجة (12 ـ1)، فيما نشر لاعبو بيراميدز احتفالاتهم بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيرهم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ليلتقوا بنظيرهم صن داونز.

ونشر ناصر منسي مهاجم الزمالك صورة له مع أحد الجماهير الذي يشكره بعد حصوله على قميص تذكاري من اللاعب، كما وجه مدافع الأهلي ياسر إبراهيم رسالة قوية لمن يسب أسرته بعدما تسبب في وداع فريقه لدوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدفًا عكسيًا خلال مباراة صن داونز.

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