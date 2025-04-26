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"غادر على نقالة باكيًا".. إصابة قوية لمحمد عبدالمنعم أمام باريس سان جيرمان

12:42 ص السبت 26 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي
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    محمد عبدالمنعم
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    محمد عبدالمنعم
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    محمد عبد المنعم (1)
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    عبد المنعم وحمدي فتحي
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    ستوري محمد عبد المنعم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض محمد عبدالمنعم المحترف المصري بصفوف نيس الفرنسي لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره باريس سان جيرمان.

وسقط عبدالمنعم خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وكان عبد المنعم قد شارك أساسيًا بتشكيل نيس بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة ولكنه غادر اللقاء وفريقه متقدم بثنائية مقابل هدف قبل أن ينتهي اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدور ي الفرنسي بالفوز بثلاثية مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد فريق نيس إلى النقطة 54 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثالث ونقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليل صاحب المركز الخامس.

وشارك عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الحالي بـ17 مباراة بواقع 1328 دقيقة لعب.

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محمد عبدالمنعم نيس ضد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي إصابة محمد عبدالمنعم
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