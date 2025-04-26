موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز

أسفرت مباراتي اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تأهل صن دوانز الجنوب أفريقي وبيراميدز إلى دور النهائي.

وحصد فريق صن داونز بطاقة التأهل إلى دور النهائي بعدما تعادل مع مستضيفه الأهلي بهدف لمثله مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بدوري أبطال أفريقيا ليتأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وتأهل فريق بيراميدز على الجانب الآخر إلى النهائي بعدما حول تأخره بهدفين مقابل هدف أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لفوز بثلاثية بعدما انتهت مباراة الذهاب كذلك بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق صن داونز نظيره بيراميدز يوم السبت الموافق 24 مايو في ذهاب دور النهائي على أن تُقام مباريات الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

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