مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
23:00

ريال مدريد

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز

12:02 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وصن داونز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسفرت مباراتي اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تأهل صن دوانز الجنوب أفريقي وبيراميدز إلى دور النهائي.

وحصد فريق صن داونز بطاقة التأهل إلى دور النهائي بعدما تعادل مع مستضيفه الأهلي بهدف لمثله مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بدوري أبطال أفريقيا ليتأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وتأهل فريق بيراميدز على الجانب الآخر إلى النهائي بعدما حول تأخره بهدفين مقابل هدف أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لفوز بثلاثية بعدما انتهت مباراة الذهاب كذلك بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق صن داونز نظيره بيراميدز يوم السبت الموافق 24 مايو في ذهاب دور النهائي على أن تُقام مباريات الإياب يوم الأحد 1 يونيو.

اقرأ أيضًا:

"اتقوا الله".. أول رد من ياسر إبراهيم بعد هدفه العكسي بمباراة الأهلي و صن داونز

أول قرار من كولر بعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وصن داونز بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس موعد نهائي أفريقيا بيراميدز و صن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة