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"اتقوا الله".. أول رد من ياسر إبراهيم بعد هدفه العكسي بمباراة الأهلي و صن داونز

10:55 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (5)
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    ياسر إبراهيم وزوجته
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (16)
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر مدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم الانتقادات والسباب الموجهة له وأسرته عقب تسجيله هدفًا عكسيًا خلال مباراة فريقه ونظيره صن داونز تسبب في وتأهل الفريق الجنوب أفريقي لنهائي دور ي أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم عبر حسابه بمنصة إنستجرام Story مساء اليوم الجمعة:"حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيغلط في أهلي اتقوا الله".

كان الأهلي قد ودع النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل ياسر إبراهيم هدفاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90 منح صن داونز التعادل ومن ثمّ بطاقة التأهل.

واستفاد فريق صن داونز من قاعدة الهدف باثنين خارج الأرض بدوري أبطال أفريقيا وحصد بطاقة التأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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