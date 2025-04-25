أول قرار من كولر بعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر، عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، بعد التعادل مع فريق صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم بهدف لكل فريق، مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأبلغ مارسيل كولر اللاعبين عقب نهاية المباراة، بالتوجه إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، في الباص الخاص بالفريق.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة فريق بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

"مصلحة النادي وليس المدرب".. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد معلول