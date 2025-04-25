مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 1
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 2
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 3
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

0 1
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من كولر بعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا

10:46 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (10)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (9)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (7)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (8)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (3)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (4)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (5)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز (6)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وصن داونز
  • عرض 15 صورة
    احتفال جماهير الأهلي
  • عرض 15 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر، عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، بعد التعادل مع فريق صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم بهدف لكل فريق، مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأبلغ مارسيل كولر اللاعبين عقب نهاية المباراة، بالتوجه إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، في الباص الخاص بالفريق.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة فريق بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

"مصلحة النادي وليس المدرب".. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد معلول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي أول قرار من كولر مارسيل كولر الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة