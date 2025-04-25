كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ميجيل كاردوزو، إنه تفاجأ من حذر الأهلي في اللقاء أمامهم.

وأضاف مدرب صن داونز في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الجمعة:" كنت متفاجئا حذر الأهلي ولكننا لعبنا مباراة مميزة وتكتيكية، اليوم كنا نعرف أن هدف واحد يكفي للتأهل".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنهم عانوا خلال المباراة واستقبلوا هدف مبكر ولكنهم صححوا الأوضاع خلال الشوط الثاني عبر عدة تغييرات لتقوية خط الهجوم واستحقينا التأهل عن جدارة ونحترم الأهلي وكذلك أنفسنا".

ولا يُفضل مدرب صن داونز ناديًا بعينه لمواجهة في دور النهائي، قائلاً:" حين تصعد للنهائي لابد أن تفوز ويجب أن نقدم مباراة مميزة ولكن من الجيد لنا كطاقم فني أن نصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله: "أشكر جمهور صن داونز على دعمهم ونتطلع إلى ما هو قادم".

وكان فريق الأهلي قد ودع النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله أمام ضيفه صن داونز الجنوب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي المسابقة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي ليصعد صن داونز بالاستفادة من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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