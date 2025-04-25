كتب - يوسف محمد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز.

أقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

"مصلحة النادي وليس المدرب".. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد معلول