كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، تحمله مسؤولية وداع ناديه للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"السؤال عن تأخر التغييرات أصبح متكررًا، كنا نلعب بطريقة جيدة وكان لدينا أمل في الحفاظ على النتيجة وأنا المسؤول عن هذه القرارات.. في النهاية أنا المسؤول عن كل شيء في الفريق".

وأضاف مدرب الأهلي: "لم نخسر المباراة ولكن تعادلنا بهدف ذاتي في مرمانا كنا نريد التأهل والمنافسة على اللقب ولكن لم يتحقق ذلك ونشعر بخيبة أمل فما حدث كان بمثابة الصدمة لنا ونشعر بالحزن".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بقوله:"قدمنا أداء جيدًا في المباراة وتقدمنا بهدف، لكننا تراجعنا بشكل دفاعي في الشوط الثاني، وهو ما سمح للخصم بالاستفادة في الدقيقة الأخيرة."

وكان فريق الأهلي قد ودفع النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله أمام ضيفه صن داونز الجنوب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي المسابقة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين التي أُقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي ليصعد صن داونز بالاستفادة من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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