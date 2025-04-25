كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما حول تأخره أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف لفوز بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وتقدم فريق أورلاندو بايرتس بهدف بعد مرور 41 دقيقة عن طريق لاعبه موفوكينج ثم تعادل فيستون مايلي بالدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وتقدم أورلاندو بهدف سريع بالشوط الثاني في الدقيقة 52 عن طريق لاعبه نكوتا قبل أن يرد بيراميدز بثنائية عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 57 وفيستون مايلي بالدقيقة 84.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها فريق أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي مع بيراميدز.

وضرب بذلك نادي بيراميدز موعدًا في النهائي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بعدما تأهل الأخير على حساب الأهلي.

ويعد ذلك هو الظهور الأول بتاريخ نادي صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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