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لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 ـ 0 أورلاندو بايرتس

08:55 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    بيراميدز
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    بيراميدز
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    بيراميدز
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    بيراميدز
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    بيراميدز
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم متابعة لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تجمعهما عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الفريقين في دور الذهاب التي استضافها فريق أورلاندو بايرتس في بلاده قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويكفي بيراميدز الفوز بأي نتيجة خلال المباراة للتأهل إلى النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي ونظيره الجنوب أفريقي صن داونز.

تشكيل بيراميدز لمباراة أورلاندو بايرتس:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

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بيراميدز وأورلاندو أورلاندو بيراميدز دوري أبطال أفريقيا تشكيل بيراميدز
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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا