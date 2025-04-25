من هي الراحلة عبلة حسن التي وقف لاعبو الأهلي وصن داونز دقيقة حداد على روحها؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وقف لاعبو الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي قبل انطلاق مباراتهما مساء اليوم الجمعة التي تجمعهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الدقيقة الحداد على روح السيدة عبلة حسن، التي وصفها موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأحد الرواد الحقيقيين للعبة كرة القدم في القارة الإفريقية.

وبدأت الراحلة عبلة حسن مسيرتها مع الاتحاد الأفريقي (كاف) في عام 1976 حين تولت مسؤولية مسابقة كأس الكؤوس الإفريقية ثم أصبحت الركيزة الأساسية لجميع مسابقات "الكاف"، بما في ذلك كأس أمم إفريقيا.

وشهدت الراحلة عبلة حسن انطلاق مسابقة دوري أبطال إفريقياو كأس الكونفيدرالية الإفريقية م تمت ترقيتها لتتولى منصب مديرة المسابقات في "الكاف"، وهو المنصب الذي شغلته حتى تقاعدها في، شهر أغسطس 2013.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز انتهت بالتعادل السلبي في جنوب أفريقيا؛ إذ يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي الفائز من مباراة بيراميدز و أورلاندو بايرتس التي ستجمعهما في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات دور نصف النهائي.

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