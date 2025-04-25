ماييلي في الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره أورلاندو مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

في خط الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – مصطفى فتحي

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء تضم: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد توفيق، رمضان صبحي، أحمد عاطف “قطة”، عبد الرحمن مجدي، صديق إيجولا، يوسف أوباما، مروان حمدي.