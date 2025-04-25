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سبب وقوف الأهلي وصن داونز لدقيقة حداد

07:56 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 24 صورة
    احتفال جماهير الأهلي
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    الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
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    الأهلي وصن داونز (9)
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    الأهلي وصن داونز (2)
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    الأهلي وصن داونز (3)
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    الأهلي وصن داونز (4)
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    الأهلي وصن داونز (5)
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    الأهلي وصن داونز (6)
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

وقف لاعبو الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي دقيقة حداد قبل انطلاق مباراتهما مساء اليوم الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك، حسبما أورد مراسل مصراوي من ملعب اللقاء؛ حدادًا على وفاة عبلة حسن، عضو لجنة المسابقات السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

ويصف الاتحاد الأفريقي ـ عبر موقعه الرسمي ـ الراحلة عبلة حسن بأحد الرواد الحقيقيين للعبة كرة القدم في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها كانت الركيزة الأساسية لجميع مسابقات "الكاف" بما في ذلك كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز في الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لذا لاعبي القلعة الحمراء في حاجة لأي فوز للتأهل إلى النهائي.

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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا