كتب ـ رامي بيشاي:

فاز فريق الزمالك بنتيجة (12 ـ 1) على نظيره بهتيم وديًا خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيرات القلعة البيضاء لمواجهة المصري في الدوري.

أهداف الزمالك وبهتيم

وسجل أهداف الزمالك خلال مباراة بهتيم كل من: سيف الدين الجزيري "ثلاثة أهداف"، أحمد عبد الرحيم "إيشو" ، وسيف فاروق جعفر بواقع هدفين لكل منهما، بجانب هدف لكل من نبيل عماد "دونجا"، محمد حمدي، ناصر منسي، محمد عاطف، أحمد فتوح، بينما سجل أحمد عمارة هدف بهتيم الوحيد.

وأقيمت المباراة على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة بناء على الاتفاق بين الفريقين من أجل مشاركة جميع اللاعبين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، محمود "بنتايج"، أحمد محمود، نبيل عماد "دونجا"، عبدالله السعيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر ماهر، مصطفى شلبي وناصر منسي.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 19من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى بهتيم ثم أضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عرضية استقبلها اللاعب وسددها لتسكن شباك حارس بهتيم.

وفي الشوط الثاني شارك محمود جهاد ومحمود الشناوي بدلاً من محمد صبحي و أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وتمكن بهتيم من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد عمارة، قبل أن يضيف محمد حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ثم عزز ناصر منسي النتيجة للأبيض وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بالمرمى ويسجل.

وفي الشوط الثالث بدأ الزمالك بتشكيل مكون من، محمد عواد، ومصطفى الزناري، أحمد حسام، صلاح الدين مصدق، أحمد فتوح، عمر جابر، محمد شحاتة، سيف فاروق جعفر، ومحمد عاطف، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف الدين الجزيري.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الشوط الثالث بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك حارس بهتيم ثم أضاف الهدف السادس في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى عرضية من محمد عاطف استقبلها المهاجم التونسي وسدد في المرمى.

ونجح محمد عاطف في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة الثانية عشرة بعدما تلقى تمريرة من سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستقبلها عاطف ويراوغ لاعب بهتيم ويسكن الكرة في المرمى، و أضاف أحمد عبد الرحيم "إيشو"، الهدف الثامن في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف وسدد كرة قوية سكن مرمى حارس بهتيم، ونجح سيف فاروق جعفر في تسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 22 من تسديده داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف العاشر للزمالك في الدقيقة 27 بعدما تلقى عرضية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء ليستقبلها المهاجم ويسددها في حارس مرمى بهتيم.

وشهد الشوط الرابع مشاركة كل من حسام أشرف وحازم أسامة وعمر ياسر بدلاً من عمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد فتوح من تسجيل الهدف الحادي عشر للزمالك في الدقيقة 20 من الشوط الرابع بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى، قبل أن يختتم سيف فاروق جعفر التسجيل للزمالك بإحراز الهدف الثاني عشر في الدقيقة 22 من مجهود فردي بعدما راوغ دفاع بهتيم وسدد الكرة في المرمى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 12 -1.

اقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك