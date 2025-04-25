متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره صن داونز عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويكفي الأهلي الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور النهائي؛ حيث سيلتقي بالفائز من مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس.

تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم ومصطفى العش.

خط الدفاع: مروان عطية، إمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجراديشار.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وحصل لاعب صن داونز ريبيرو في الدقيقة السادسة على الكرة بمنطقة جزاء الأهلي بعد خطأ من الدفاع في إبعاد الكرة ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب نفذت داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 22 ولكن سددها جراديشاير أعلى المرمى.

وحصل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24 على تمريرة أمام منطقة جزاء صن داونز ليسددها قوية في الدقيقة 24 بشباك الفريق الجنوب أفريقي ليقص شريط التسجيل باللقاء.