"قبل مباراة الأهلي".. حقيقة ظهور شيكابالا بقميص صن داونز الجنوب أفريقي

كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لنجم نادي الزمالك وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، مرتديا قميص صن داونز الجنوب أفريقي، في إشارة إلى تشجيعه للفريق الجنوب أفريقي أمام الأهلي اليوم.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالعودة إلى أصل الصور التي تم نشرها أمس لقائد الزمالك، فإننا نجد أن الصورة تم التلاعب بها، حيث أن الصور الأصلية كان يرتدي فيها نجم الزمالك قميص زميله بالمنتخب مصر النني خلال تواجده في صفوف آرسنال الإنجليزي.

ويعود تاريخ الصورة الأصلي إلى عام 2020، حينما نشر شيكابالا صورة له مرتديا قميص أرسنال الذي يحمل رقم 35 وهو رقم اللاعب محمد النني، وهو يقف أمام بوابات نادي الزمالك.

ويذكر أن النادي مباراة الذهاب، التي جمعت بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.