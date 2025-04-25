"مصلحة النادي وليس المدرب".. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد معلول

كتبت-هند عواد:

علق هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة الظهير الأيسر في الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستبعاد التونسي علي معلول من قائمة الأحمر.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي":" إذا كانت هناك مشكلة بيمن مدير فني ولاعب، يجب أن تكون المشاكل الشخصية على جانب، مصلحة النادي الأساس وليس المدرب".

وأضاف: "مطلوب من المدرب اختيار مصلحة الفريق، عن طريق وجود اللاعب الأساسي والمؤثر، وعلي معلول مؤثر وجيد، إذ أنه يقوم بدوره في مركز الظهير الأيسر، بنسبة 70%، وهذا أفضل من شخص لا يلعب في هذا المركز".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، في جنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي، ويحتاج الأهلي لتسجيل هدف مع الحفاظ على نظافة شباكه للتأهل إلى النهائي.

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