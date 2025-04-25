أول تحرك من الزمالك تجاه تصريحات مرتضى منصور

كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدعو مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم، وهو ما جاء عبر بيان رسمي.

كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.

ويهيب المجلس، في هذا الشأن ، بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.

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