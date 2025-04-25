"محتاجين مهاجم خبرة".. ميدو يكشف سر وجوده في تدريبات تشيلسي

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، سر وجوده في تشيلسي رفقة الإسباني كوكوريلا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "سمعت محتاجين مهاجم خبره قلت أروح أعمل اختبارات، الحمد لله المدربين مبسوطين مني".

سمعت محتاجين مهاجم خبره قلت اروح اعمل اختبارات 😀 الحمد لله المدربين مبسوطين مني https://t.co/ZjZM6c6lgx — Mido (@midoahm) April 25, 2025

وأثار ميدو الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره رفقة كوكوريلا، خلال تدريبات تشيلسي، ونشر مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، يستعرض فيه مهاراته خلال تدريبات الفريق.

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