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"محتاجين مهاجم خبرة".. ميدو يكشف سر وجوده في تدريبات تشيلسي

03:55 م الجمعة 25 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، سر وجوده في تشيلسي رفقة الإسباني كوكوريلا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "سمعت محتاجين مهاجم خبره قلت أروح أعمل اختبارات، الحمد لله المدربين مبسوطين مني".

وأثار ميدو الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره رفقة كوكوريلا، خلال تدريبات تشيلسي، ونشر مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، يستعرض فيه مهاراته خلال تدريبات الفريق.

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