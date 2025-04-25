هشام يكن يطالب جماهير الزمالك بتشجيع بيراميدز ضد أورلاندو

كتبت-هند عواد:

طالب هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، جماهير الأبيض بتشجيع بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، مساء اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نتمنى تأهل بيراميدز إلى نهائي أفريقيا، حتى ينجح مشروع النادي، إذ أنه ليس لديه قاعدة جماهيرية، كما أن هذا الأمر يعطي فرصة للمستثمرين بأن يستثمروا في مصري، وهذا يعطي عمق استثماري كبير ومهم لتصدير لاعبينا للخارج".

وأضاف: "أقول للجماهير المصري إن تحاول تدعم بيراميدز، وأرى أن جماهير الزمالك "ممكن تقف" مع بيراميدز، لأنه ينافس ونحتاج تأهله إلى النهائي، حتى يكون مصري والأفضل يفوز في النهاية".

واختتم هشام يكن: "غياب إبراهيم عادل لن يكون مؤثرا، هو لاعب جيد، لكن بيراميدز يمتلك مجموعة مؤثرة من اللاعبين، لديه الأساسي مثل البديل، والثنائي يتعامل بنفس الشكل، لهذا لا توجد ضغوط عليهم يلعبون بأريحية".

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يستضيف بيراميدز نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو، في جنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي، ويحتاج بيراميدز لتسجيل هدف مع الحفاظ على نظافة شباكه للتأهل إلى النهائي.

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