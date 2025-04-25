مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

- -
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

هشام يكن يطالب جماهير الزمالك بتشجيع بيراميدز ضد أورلاندو

03:55 ص الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (6)
  • عرض 9 صورة
    بيراميدز ضد الجيش الملكي (2)
  • عرض 9 صورة
    الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (3)
  • عرض 9 صورة
    الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (2)
  • عرض 9 صورة
    الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (1)
  • عرض 9 صورة
    حزن وانهيار جمهور الزمالك بعد وداع الكونفدرالية (9)
  • عرض 9 صورة
    تيفو جماهير الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    جماهير الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

طالب هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، جماهير الأبيض بتشجيع بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، مساء اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نتمنى تأهل بيراميدز إلى نهائي أفريقيا، حتى ينجح مشروع النادي، إذ أنه ليس لديه قاعدة جماهيرية، كما أن هذا الأمر يعطي فرصة للمستثمرين بأن يستثمروا في مصري، وهذا يعطي عمق استثماري كبير ومهم لتصدير لاعبينا للخارج".

وأضاف: "أقول للجماهير المصري إن تحاول تدعم بيراميدز، وأرى أن جماهير الزمالك "ممكن تقف" مع بيراميدز، لأنه ينافس ونحتاج تأهله إلى النهائي، حتى يكون مصري والأفضل يفوز في النهاية".

واختتم هشام يكن: "غياب إبراهيم عادل لن يكون مؤثرا، هو لاعب جيد، لكن بيراميدز يمتلك مجموعة مؤثرة من اللاعبين، لديه الأساسي مثل البديل، والثنائي يتعامل بنفس الشكل، لهذا لا توجد ضغوط عليهم يلعبون بأريحية".

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يستضيف بيراميدز نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو، في جنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي، ويحتاج بيراميدز لتسجيل هدف مع الحفاظ على نظافة شباكه للتأهل إلى النهائي.

اقرأ أيضًا:

مٌنع من إدارة لقاء للأحمر.. من هو دحان بيدا حكم مباراة الأهلي وصنداونز؟

تغيير التوقيت.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وأورلاندو هشام يكن جماهير الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز