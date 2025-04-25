5 طرق استقبال.. قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد الدفاع الجوي.

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في جنوب إفريقيا، حيث سيطر الفريق المصري على معظم دقائق المباراة.

وأعلنت قناة " تايم سبورت" عن نقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي عبر التردد الأرضي.

طريقة استقبال قناة أون سبورت الأرضي

هناك 5 طرق يمكن من خلالها استقبال قناة "تايم سبورتس" الأرضية الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو، والأهلي ضد صنداونز أيضًا، حيث جاءوا كالتالي:

الطريقة الأولى

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-استخدم شاحن هاتف "نوكيا" قديم (ذو طرف رفيع)، ثم ادخل الطرف في فتحة "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثانية

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-انزع "السلك" الخاص بـ"طبق الدش" من "الريسيفر"، قم ادخل الطرف الأصفر في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثالثة

1-أفصل الكهرباء عن جهاز "الريسيفر" أو أغلقه

2-قم باختيار القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-استخدم سماعة هاتف محمول "سامسونج"، ثم ادخل طرفها في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الرابعة

- حال تدعيم شاشة التلفاز خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

1-قم بتركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

5-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث

الطريقة الخامسة

- حال كانت شاشة التلفاز لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

1- تركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-وصل جهاز الاستقبال بشاشة التليفزيون العادي باستخدام كابل ثلاثي أو كابل HDMI

5-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

6-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث