مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

- -
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

بينهم علي معلول.. قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز

01:26 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    ثابيلو مورينا لاعب صن داونز (4)
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    ثابيلو مورينا لاعب صن داونز (2)
  • عرض 10 صورة
    ثابيلو مورينا لاعب صن داونز (3)
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    ثابيلو مورينا لاعب صن داونز (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء رقم 18 الذي يجمع بين الفريقين.

والتقى الأهلي وصن داونز في 17 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 5 مواجهات وخسر 5، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

هدافو مباريات الأهلي وصن داونز

يتصدر بيتر شالوليلي لاعب صن داونز، قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز، برصيد 4 أهداف.

وتشهد قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز، وجود لاعبين من الأهلي، مقابل 3 لاعبين من صن داونز.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز كالآتي:

بيتر شالوليلي - صن داونز - 4 أهداف

خالد بيبو – لاعب الأهلي السابق - 3 أهداف

جاستون سيرينو - صن داونز سابقا وكايزر شيفيز حاليا – هدفان

ثابيلو مورينا - صن داونز - هدفان

علي معلول – الأهلي – هدفان

جدير بالذكر أن مباراة التونسي علي معلول، يغيب عن قائمة الأهلي لمباراة صن داونز.

اقرأ أيضًا:

مٌنع من إدارة لقاء للأحمر.. من هو دحان بيدا حكم مباراة الأهلي وصنداونز؟

تغيير التوقيت.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول مباريات الأهلي وصن داونز الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز