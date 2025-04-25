بينهم علي معلول.. قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء رقم 18 الذي يجمع بين الفريقين.

والتقى الأهلي وصن داونز في 17 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 5 مواجهات وخسر 5، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

هدافو مباريات الأهلي وصن داونز

يتصدر بيتر شالوليلي لاعب صن داونز، قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز، برصيد 4 أهداف.

وتشهد قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز، وجود لاعبين من الأهلي، مقابل 3 لاعبين من صن داونز.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الأهلي وصن داونز كالآتي:

بيتر شالوليلي - صن داونز - 4 أهداف

خالد بيبو – لاعب الأهلي السابق - 3 أهداف

جاستون سيرينو - صن داونز سابقا وكايزر شيفيز حاليا – هدفان

ثابيلو مورينا - صن داونز - هدفان

علي معلول – الأهلي – هدفان

جدير بالذكر أن مباراة التونسي علي معلول، يغيب عن قائمة الأهلي لمباراة صن داونز.

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