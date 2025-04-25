كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة حاسمة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب البطولة.

ويسعى الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل من القاهرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

التقى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي 17 مرة، فاز الأهلي في 5 مرات وخسر 5 مباريات، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

وفي مجمل المواجهات، واجه الأهلي صن داونز في مباراة العودة 8 مرات، 4 مواجهات خارج ومثلهم بالقاهرة.

نتائج مباريات الأهلي في العودة ضد صن داونز

جاءت نتائج مباريات الأهلي في العودة ضد صن داونز كالآتي:

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001 – العودة في القاهرة – فاز الأهلي 3-0

دوري أبطال أفريقيا 2007 – العودة في القاهرة – فاز الأهلي 2-0

ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 – العودة في القاهرة – فاز الأهلي 1-0

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 – العودة في جنوب أفريقيا – تعادل الفريقان 1-1

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 – العودة في جنوب أفريقيا – تعادل الفريقان 1-1

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 – العودة في جنوب أفريقيا – خسر الأهلي 1-0

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 – العودة في جنوب أفريقيا – خسر الأهلي 5-2

نصف نهائي الدوري الأفريقي – العودة في القاهرة – تعادل الفريقان 0-0

وهكذا يكون الأهلي متفوقا على صن داونز في مباريات العودة التي جمعت بينهما ضمن المسابقات الأفريقية، إذ أنه فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين.

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