كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز، على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لانتزاع بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة على التوالي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، عبر قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة، تايم سبورتس الأرضية بتعليق أيمن الكاشف.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

جاء تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز كالآتي:

بي إن سبورتس 6 (المشفرة)

التردد: 10810

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

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