ماذا يحدث في الزمالك بعد رسالة ممدوح عباس؟

أثار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل خلال الساعات الماضية، برسالة غامضة لرئيس النادي الأبيض الحالي حسين لبيب.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الأربعاء: "كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير.. فأرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليا".

وفتحت هذه الرسالة، المجال للكثير من الأقاويل عن مدى العلاقة بين رجل الأعمال الزملكاوي ممدوح عباس ومجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.

ويعد ممدوح عباس أكبر الداعمين لمجلس إدارة الزمالك الحالي، حيث يتكفل براتب بعض اللاعبين على رأسهم محمود شيكابالا لاعب الفريق، وحاول بكل الطرق المساعدة في تجديد عقد أحمد سيد زيزو الذي ينتهي بنهاية الموسم، فضلا عن إعلانه في الأيام الماضية التكفل بصفتين من العيار الثقيل للزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماذا يحدث في الزمالك؟

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن العلاقة بين حسين لبيب وممدوح عباس جيدة، خاصة وأن "عباس" من أكبر رجال الأعمال المحبين للزمالك في مصر، ويسعى دائما لدعم الأبيض بكل قوة.

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يسعى حاليا لإيجاد موارد مادية من أجل سداد الغرامات الدولية من أجل فك القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واختتم المصدر، أن رسالة ممدوح عباس ربما يقصد بها مدح المجلس، خاصة مع بدأ العمل على الفرع الثاني للنادي في مدينة 6 أكتوبر، الذي يعد متنفس مادي كبير للزمالك في المستقبل، ولم يحتاج النادي وقتها للداعمين.