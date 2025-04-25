كتب - محمد خيري:

خطر كبير ينتظر نادي الزمالك، على صعيد المشاركة الأفريقية في الموسم المقبل، حال تواجد الفريق ضمن المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد فريق الزمالك أمس الأربعاء بشكل رسمي، بسبب عدم سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتي تقدر بـ950 ألف دولار.

ووضع اتحاد الكرة شروطا هذا الموسم من أجل منح الرخصة الأفريقية للأندية المشاركة في بطولات كاف، حيث أرسل الاتحاد إلى جميع الأندية خطابا يوضح فيه إلى ضرورة تسوية أو جدولة المديونيات للأندية الأخرى واللاعبين والعاملين بالنادي والاتحادين المصري والأفريقي بحد أقصى 31 مايو المقبل لضمان المشاركة في البطولات الموسم المقبل.

5 قضايا دولية تهدد مشاركة الزمالك الأفريقية

ويعاني نادي الزمالك من مشاركة مالية عديدة تهدد مسيرته ومشاركته في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتسوية مستحقات 5 قضايا مختلفة، من قضيتين حكم نهائي وجب فيهم دفع المستحقات للمغربي خالد بوطيب والبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

ويوضح موقع مصراوي 5 قضايا يعاني منها الزمالك وتهدد مشاركته الأفريقي الموسم المقبل:

1- خالد بوطيب .. له مستحقات 983 ألف دولار

2- الرتغالي جيمي باتشيكو .. له مستحقات 880 ألف دولار

3- التونسي فرجاني ساسي .. له مستحقات 700 ألف دولار

4- السنغالي إبراهيما نداي .. له مستحقات مليون و800 ألف دولار

5- البولندي كونراد ميشلاك له مستحقات 724 ألف دولار

-إجمالي القضايا تكلف خزينة نادي حوالي 5 مليون دولار 250 مليون جنيه مصري.