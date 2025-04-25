157 مباراة و 11 لقبًا.. أرقام مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز
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كتب- محمد عبدالهادي:
يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لمهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة، عندما يقود المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويبحث مارسيل كولر مدرب الأهلي، عن كتابة المجد الشخصي بقيادة الفريق للمباراة النهائية، والاقتراب من حصد اللقب الثالث على التوالي.
ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أرقام مارسيل كولر مع الأهلي من توليه القيادة الفنية للفريق في سبتمبر 2022.
أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز
خاض 157 مباراة
فاز في 108
تعادل في 34
خسر 14 مباراة
سجل لاعبوه 274 هدف
استقبلت شباكه 90 هدف.
خرج بشباك نظيفة في 95 مباراة
تُوج ب 11 لقب.
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