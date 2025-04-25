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157 مباراة و 11 لقبًا.. أرقام مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز

02:43 ص الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مترجم السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 15 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر 1_11
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لمهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة، عندما يقود المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويبحث مارسيل كولر مدرب الأهلي، عن كتابة المجد الشخصي بقيادة الفريق للمباراة النهائية، والاقتراب من حصد اللقب الثالث على التوالي.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أرقام مارسيل كولر مع الأهلي من توليه القيادة الفنية للفريق في سبتمبر 2022.

أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز

خاض 157 مباراة

فاز في 108

تعادل في 34

خسر 14 مباراة

سجل لاعبوه 274 هدف

استقبلت شباكه 90 هدف.

خرج بشباك نظيفة في 95 مباراة

تُوج ب 11 لقب.

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مارسيل كولر كولر الأهلي صن داونز أرقام مارسيل كولر أرقام كولر دوري أبطال إفريقيا
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