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منذ ديسمبر.. 3 لاعبين وراء تأخر الزمالك عن دفع مستحقات خالد بوطيب

01:43 ص الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 8 صورة
    أمير مرتضى وخالد بوطيب - صورة أرشيفية
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    خالد بوطيب
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب المغربي خالد بوطيب، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض نادي الزمالك بسببه من عقوبة إيقاف القيد.

وكان الزمالك قد توصل في وقت سابق لاتفاق مع اللاعب علي تسوية مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، علي أن يحصل على مليون يورو ويتم تقسيط المبلغ المتبقي، ولكن الزمالك تخلف عن الدفع ليتعرض لعقوبة إيقاف قيد.

في هذا السياق كشف الإعلامي جمال الغندور عبر قناة المحور، أن الزمالك لم يقد بدفع مستحقات خالد بوطيب منذ شهر ديسمبر الماضي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك توقف عن دفع مستحقات بوطيب منذ ديسمبر الماضي، والسر وراء ذلك هو الصفقات الأجانب التي أبرمها النادي".

وتابع: "الزمالك فضل أن يضع أمواله في التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي والمغربي صلاح مصدق، بجانب تفعيل بند شراء محمود بنتايج".

وواصل: " الإدارة كان لديها علم بأن النادي سيتعرض لعقوبة إيقاف القيد مستقبلًا بسبب تخلفه عن الدفع، ولكنه وضع أولوية لضم صفقات جديدة".

واختتم تصريحاته: "المسؤولين في الزمالك سيعملوا على إنهاء هذا الملف قبل فتح الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق".

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