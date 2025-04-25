مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

- -
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

مارسيل كولر يقترب من إنجاز تاريخي أمام صن داونز

08:00 ص الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 11 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر 1_11
  • عرض 11 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة حاسمة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، بحثا عن بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في السابعة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي لإحراز هدف على الأقل مع الحفاظ على نظافة شباكه، لحسم التأهل، إذ أن التعادل السلبي يعني الوصول إلى ركلات الترجيح، فيما يكون التعادل الإيجابي في صالح صن داونز.

إنجاز تاريخي ينتظر مارسيل كولر

من جانبه، يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لتحقيق إنجازا تاريخيا، إذ أنه يقترب من أن يصبح ثالث مدرب يقود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.

وفي حال تأهل الأهلي بقيادة مارسيل كولر، يتساوى مع الجنوب أفريقي موسيماني (2020،2021،2022)، ويلي البرتغالي مانويل جوزيه (2005،2006،2007،2008).

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

قاد مارسيل كولر الأهلي في 159 مباراة بمختلف المسابقات، فاز الفريق في 108 مباريات وتعادل في 32 لقاء وخسر 19 مباراة.

وحقق مارسيل كولر 11 بطولة رفقة الأهلي، 2 دوري مصري، 2 كأس مصر، 4 كأس السوبر المصري، 2 دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى بطولة كأس القارات الثلاث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مارسيل كولر الأهلي الأهلي وصن دوانز إنجاز تاريخي ينتظر مارسيل كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا يقصد ممدوح عباس برسالته لحسين لبيب؟ مصدر يكشف مفاجأة

إعلان

إعلان

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة