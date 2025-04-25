مارسيل كولر يقترب من إنجاز تاريخي أمام صن داونز

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة حاسمة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، بحثا عن بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في السابعة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي لإحراز هدف على الأقل مع الحفاظ على نظافة شباكه، لحسم التأهل، إذ أن التعادل السلبي يعني الوصول إلى ركلات الترجيح، فيما يكون التعادل الإيجابي في صالح صن داونز.

إنجاز تاريخي ينتظر مارسيل كولر

من جانبه، يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لتحقيق إنجازا تاريخيا، إذ أنه يقترب من أن يصبح ثالث مدرب يقود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي.

وفي حال تأهل الأهلي بقيادة مارسيل كولر، يتساوى مع الجنوب أفريقي موسيماني (2020،2021،2022)، ويلي البرتغالي مانويل جوزيه (2005،2006،2007،2008).

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

قاد مارسيل كولر الأهلي في 159 مباراة بمختلف المسابقات، فاز الفريق في 108 مباريات وتعادل في 32 لقاء وخسر 19 مباراة.

وحقق مارسيل كولر 11 بطولة رفقة الأهلي، 2 دوري مصري، 2 كأس مصر، 4 كأس السوبر المصري، 2 دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى بطولة كأس القارات الثلاث.