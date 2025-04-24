النهائي الإفريقي الأول.. 6 لاعبين يبحثون عن كتابة التاريخ مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره صن داونز، والتي ستجمع بينهما مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبينما ينتظر الأهلي لمواصلة كتابة التاريخ نحو رحلته للقب الـ16 في تاريخه، هناك 6 لاعبين في صفوف المارد الأحمر يبحثون عن كتابة المجد الشخصي.

ويتواجد في الأهلي 6 لاعبين لم يتمكنوا من لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل، وفي حال عبور عقبة صن داونز غدًا، سيسجل السداسي حضورهم الأول في نهائي البطولة الإفريقية.

وتأتي قائمة سداسي الأهلي كالتالي:

- أحمد رضا المنضم للأهلي قادمًا من بتروجيت

- المهاجم الكولومبي نيجك جراديشار القادم من فيهرفار المجري

- عمر الساعي القادم من الإسماعيلي

- مصطفى العش المنضم لصفوف الأهلي من نادي زد

- عمر كمال عبد الواحد القادم من مودرن سبورت.

- أشرف داري القادم من ستاد بريست الفرنسي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت القطرية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي، ليبحث المارد الأحمر عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل للمباراة النهائية