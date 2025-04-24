ميدو يثير الجدل بتواجده في تدريبات تشيلسي (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، الجدل بعد تداول صور له في تدريبات نادي تشيلسي.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة له رفقة نجم البلوز كوكوريلا، وذلك خلال تدريبات تشيلسي.

كما نشر ميدو مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص تشيلسي برقم 9 ومكتوب عليه إسمه، وهو يقوم ببعض المهارات الاستعراضية في ملعب تدريبات الفريق الإنجليزي.

ولم يفصح ميدو حتي كتابة هذه السطور عن سر تواجده الغريب في معقل نادي تشيلسي، رغم أنه لم يلعب بصفوف الفريق خلال فترة احترافه في أوروبا.

ويمتلك ميدو مسيرة كبيرة في أوروبا بعدما لعب لأكبر الأندية أبرزها روما الإيطالي وأياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ميدو يتولى منصبًا داخل نادي الزمالك، كونه عضو لجنة التخطيط رفقة كل من عمرو الجنايني وحازم إمام.