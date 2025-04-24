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بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايرتس

11:20 م الخميس 24 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن القائمة النهائية للاعبين التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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