مذيعة قناة الزمالك توضح حقيقة ظهورها بقميص صنداونز

كتب - نهى خورشيد

أوضحت الإعلامية مها صبرى مقدمة برنامج أخبارنا المذاع عبر قناة الزمالك، حقيقة الصور المنتشرة لها من تقديمها إحدى الحلقات بقميص صن داونز قبل مواجهتهم المرتقبة أمام النادي الأهلى، ضمن إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت مها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"بوست توضيحي مهم جدًا، ناس كتير نشرت وشيرت صورة مفبركة ليا وأنا لابسة تيشيرت صنداونز، وعلشان أكون صريحة، أنا مصدومة إن في ناس صدقت الموضوع أصلًا".

وأضافت: "الصورة دي مش حقيقية ومعمولة بالذكاء الاصطناعي، وده واضح لأي حد عنده أقل قدر من الفهم أو التمييز.. ولو في حد عنده فيديو، يورّينا! لإنه ببساطة ما فيش، وده كله افتراء وكلام مالوش أي أساس من الصحة".

وتابعت مها: "مش قادرة أصدق كم الشتيمة والتجريح اللي جالي من غير حتى ما حد يفكر يتحقق! مافيش شخص واحد بس قرر يشوف إيه الحقيقة قبل ما يشتم أو يعمل شير!".

وواصلت: "أنا بتبع مؤسسة إعلامية محترمة، ومش ممكن أعمل تصرف غير مهني بالشكل ده. واللي يعرفني كويس، عارف إن أنا طول عمري زملكاوية، ومش ممكن ألبس أي تيشيرت في الدنيا غير تيشيرت نادي الزمالك".

وأتمت حديثها قائلة:"وبناءً عليه، بعلن إني هتخذ إجراءات قانونية واضحة ضد الصفحات اللي روجت للإشاعة دي بهدف تحقيق الترند والانتشار على حساب اسمي وسمعتي".