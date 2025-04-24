المدير الفني لبيراميدز يكشف استعدادات الفريق لمباراة أورلاندو

كتب - نهى خورشيد

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على صعوبة المواجهة التى ستجمعهم بأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي من أقوى فرق القارة ووصوله إلى هذه المرحلة دليل على ذلك.

وشدد يورتشيتش على ثقته الكبيرة في لاعبيه وجاهزيتهم البدنية والفنية للقاء، مؤكدًا أن بيراميدز يعيش فترة مميزة خلال هذا الموسم وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي للمرة الأولى في التاريخ، خاصة أن الفريق لم يخسر على ملعبه منذ انطلاق النسخة الحالية للمسابقة.

واختتم مدرب بيراميدز حديثه بالتأكيد مرة أخري على جاهزية جميع العناصر الأساسية، وبالأخص رمضان صبحي وصديق إيجولا، مشيرًا إلى أن الفريق كان قريبًا من الفوز في الذهاب، ويأمل في ترجمة الفرص إلى أهداف في مواجهة الحسم.

ومن المقرر أن تقام مواجهة بيراميدز وأورلاندو غداً على ملعب 30 يونيو، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.